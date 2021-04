Fisco: Cingolani, riflessione con Mef su estensione superbonus al 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Avvieremo una riflessione con il ministero dell’Economia” sulla possibile estensione del superbonus al 110 per cento. Lo ha affermato il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione sull’estensione del superbonus edilizio al 110 per cento. Quanto alla semplificazione delle procedure, il ministro ha chiarito che “in caso di difformità si può chiedere l’accesso al superbonus mediante l’adeguamento o il ripristino, ma osservo che va trovato un adeguato punto di equilibrio fra le procedure di accesso al bonus ed il contrasto dell’abusivismo”. (Rin)