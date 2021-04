Sociale: Municipio Roma I, bene confiscato alla criminalità torna a disposizione dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina in via Cattaneo 4/b la presidente del Municipio Roma I, Sabrina Alfonsi e l'assessore alle Politiche sociali, Emiliano Monteverde, hanno apposto una targa a un locale confiscato alla criminalità, che in questa fase di emergenza è stato destinato come punto di raccolta e distribuzione della spesa sospesa da parte di Sant'Egidio, City Angels e Binario 95 in collaborazione con portici aperti, associazioni aderenti al patto di comunità. In una nota Alfonsi e Monteverde spiegano: "Questa piccola ma importante iniziativa mette in evidenza le potenzialità del patto di comunità che oltre 100 associazioni hanno sottoscritto con il nostro Municipio. In questo caso un locale sottratto alla criminalità torna nella disponibilità del patrimonio pubblico come bene comune a disposizione della comunità, permettendo di chiudere l'importante ciclo legato al progetto della spesa sospesa. I locali di via Cattaneo, infatti, saranno utilizzati dalle tre associazioni sia per depositare le spese sospese raccolte nei supermercati aderenti al Patto di comunità, che come punto di distribuzione per le famiglie individuate dai servizi sociali del Municipio. Nel prossimo futuro – concludono - si deciderà la prossima destinazione che avrà comunque una finalità sociale". (Com)