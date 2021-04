Imprese: Terna, 34 milioni per lo sviluppo infrastrutturale dell'Alto Adige

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna investe 34 milioni di euro per lo sviluppo energetico dell’Alto Adige. La società che gestisce la rete di trasmissione nazionale ha presentato il progetto di una nuova linea elettrica ‘invisibile’ tra Laion e Corvara, nella Provincia Autonoma di Bolzano, lunga 23 km e che sarà realizzata completamente in cavo interrato, con ridotto impatto paesaggistico. L’infrastruttura è un’opera a servizio del sistema elettrico italiano e consentirà di aumentare la sostenibilità, la resilienza e l’efficienza del servizio elettrico regionale, soprattutto in un’area fortemente sollecitata negli ultimi anni da eventi metereologici estremi. Inoltre, questo progetto sarà funzionale a garantire la piena sicurezza energetica per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina che si terranno nel 2026. (segue) (Com)