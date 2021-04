Angola: premier spagnolo Sanchez, lieti di essere partner preferenziale della diversificazione economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanchez ha poi evidenziato l'impegno dell'Angola per la pace e la stabilità come mediatore nei diversi conflitti in corso della regione. In tal senso il premier spagnolo ha ribadito la volontà di cooperare nel campo della sicurezza marittima, in particolare nel Golfo di Guinea. Sanchez ha difeso l'importanza di affrontare congiuntamente le grandi sfide globali, "non solo l'emergenza sanitaria economica e sociale ma anche il cambiamento climatico la stabilità economica e finanziaria e la pace. Infine il premier spagnolo ha garantito l'impegno della Spagna per consentire a tutti i Paesi del continente africano di "sviluppare il loro potenziale". (Res)