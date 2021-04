Germania: Laender divisi sulla strategia per gestire la crisi del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Laender della Germania sono nuovamente divisi sulla strategia per gestire la crisi del coronavirus. Alcuni primi ministri, come Stephan Weil della Bassa Sassonia, sono contrari al blocco totale di breve periodo, sostenuto dalla cancelliera Angela Merkel. Sulla stessa dell’esecutivo federale, i capi di governo di Nordreno-Vestfalia e Baviera, Armin Laschet e Markus Soeder, rispettivamente presidenti dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell’Unione cristiano-sociale (Csu). Il lockdown proposto da Merkel prevede un inasprimento del blocco generale per il contenimento della pandemia, in vigore in Germania dal 16 dicembre 2020 al 18 aprile prossimo. A sua volta, il capo del governo della Turingia, Bodo Ramelow, si è detto contrario a restrizioni anticontagio efficaci su scala federale. Le divisioni tra i Laender si stanno manifestando mentre si avvicina la videoconferenza in cui, il 12 aprile prossimo, si riuniranno con Merkel per concordare gli sviluppi futuri nella gestione della pandemia.(Geb)