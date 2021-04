Covid: Lazio rimane in zona arancione, assessore Sanità, "Rt a 0.9"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio resterà in zona arancione. Lo ha annunciato, intervenuto a Sky tg24, l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D’Amato. “Nessun cambio di fascia. Il Lazio rimarrà arancione. Abbiamo un Rt a 0.9 in lieve diminuzione, in diminuzione anche i tassi di incidenza su 100 mila abitanti, permane una situazione di pressione su rete ospedaliera ma questo per noi era inevitabile provenendo da un Rt a 1.3 ma abbiamo le condizioni per rimanere in arancione", ha concluso D'Amato.(Rer)