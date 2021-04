Infrastrutture: analisi EY, più investimenti, ma con un nuovo piano integrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emergenza pandemica ha evidenziato ulteriormente l’importanza di avere infrastrutture efficienti. È quanto emerge anche dalla nuova indagine EY-Swg che ha coinvolto 400 manager e dirigenti italiani, sul settore infrastrutturale, con un focus su Recovery Plan, mobilità sostenibile e smart city, presentata in occasione dell'appuntamento dell’EY Summit sulle Infrastrutture 2021 “Costruzioni e intermodalità”. L’indagine ha messo in evidenza come i manager italiani riconoscano alle infrastrutture un ruolo strategico per il futuro del Paese: il 97 per cento è infatti convinto che gli investimenti in questo settore a favore della mobilità siano essenziali per lo sviluppo economico e la competitività nazionale. Servono più investimenti, dunque, ma è fondamentale che questi siano indirizzati sulla base di un nuovo piano integrato per rinnovare la rete infrastrutturale capace di esprimere una visione di insieme delle priorità del Paese (95 per cento). Per quanto riguarda le tipologie di infrastrutture, secondo i manager intervistati, dovremmo puntare come priorità su quelle digitali (71 per cento) e sui sistemi integrati di mobilità metropolitana (50 per cento), seguiti dall’alta velocità ferroviaria (43 per cento) e le infrastrutture sanitarie (41 per cento).(Rin)