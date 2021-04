Imprese: Giorgetti, su Iveco no operazioni per dar luogo a esercizio poteri speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sul gruppo Iveco allo stato attuale non risultano notificate operazioni" come la cessione a gruppi stranieri "che potrebbero dal luogo all’esercizio dei poteri speciali”. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione sulla fusione fra Peugeot e Fiat Chrysler. Se e quando “le operazioni venissero intraprese sarebbero avviate le iniziative istruttorie per valutare la possibilità dell’esercizio dei poteri speciali”, ha aggiunto ricordando che sull’esame di ciò che avverrà in futuro “sarà posta la massima attenzione”. (Rin)