Energia: Kazakhstan, controlli su impianto Tengizchevroil dopo fuoruscita sostanze dannose

- Le autorità del Kazakhstan condurranno dei controlli non precedentemente in programma su un impianto di Tengizchevroil - joint-venture tra le statunitensi Chevron ed ExxonMobil, la kazakha KazMunayGas e la russa LukArco – a seguito di una fuoriuscita di “sostanze dannose” avvenuta ieri. Lo ha reso noto oggi il ministero dell’Ecologia, della Geologia e delle Risorse naturali di Nur-Sultan. “Il 7 aprile alle 15.20 ora locale, a causa di un guasto del sistema automatico di bloccaggio della ciminiera, agenti inquinanti sono stati rilasciati nell’ambiente da Tengizchevroil. Mezz’ora dopo è scattato l’allarme di emergenza dell’impianto. Nel giro di 10 minuti, l’emissione di un fumo giallo dannoso nell’ambiente è stata fermata”, si legge nel comunicato, secondo cui l’incidente non ha provocato danni a persone. La Tengizchevroil opera due giacimenti petroliferi lungo la costa nord-orientale del Mar Caspio.(Res)