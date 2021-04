Abruzzo: ddl centrodestra, 10 milioni a settori ristorazione e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo intervento economico a favore delle imprese della ristorazione e del turismo, promosso dall'assessore alle Attività produttive, Daniele D'Amario e condiviso dai capigruppo di maggioranza in consiglio regionale. Si tratta di cinque strumenti finanziari dal valore di 10 milioni di euro, che saranno gestiti dalla società in-house Fi.R.A (Finanziaria Regionale Abruzzese), contenuti in un progetto di legge sottoscritto dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri (Forza Italia), Mauro Febbo (Forza Italia), Guerino Testa (Fratelli d'Italia), Vincenzo D'Incecco (Lega) e dal vicepresidente, Roberto Santangelo (Azione Politica). La proposta nasce con l'intento di dare sostegno agli imprenditori abruzzesi "che hanno subito un danno per effetto dell'interruzione o della riduzione della attività in conseguenza dei provvedimenti restrittivi emanati dal governo centrale in materia di sicurezza sanitaria" (art.1 del PdL). Le risorse previste dall'articolato derivano dalla riprogrammazione del cosiddetto "Fondo dei Fondi" di Sviluppo Abruzzo per le Imprese (SAIM) con la possibile modifica, se necessaria, del Programma Operativo Regionale Fesr 2014/2020. Gli interventi annunciati consentiranno alle micro, piccole e medie imprese abruzzesi di ottenere agevolazioni nell'accesso al credito bancario e la possibilità di realizzare nuovi investimenti per affrontare la transizione verso la "green economy". (segue) (Gru)