- "Non ho partecipato alla riunione odierna del Copasir: il rispetto della norma di legge che assegna la presidenza all’opposizione non può essere discrezionale. Ed i diritti dell’opposizione, in una democrazia, non sono una gentile concessione della maggioranza". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia e componente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Elio Vito. (Rin)