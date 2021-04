Imprese: "Financial Times", spagnola Acs offre 10 miliardi per acquistare Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di costruzione spagnolo Acs ha preso contatti con Atlantia per acquisire Autostrade per l’Italia (Aspi) per un valore di 10 miliardi. È quanto riferisce il “Financial Times,” secondo cui Acs, controllata da Florentino Perez – presidente del Real Madrid e uomo più ricco di Spagna – intendere aggiungere Aspi alla sua rete di società per il pedaggio stradale che gestisce attraverso le partecipazioni in Abertis. “Data la stretta relazione fra i nostri gruppi in seguito al successo dell’acquisizione congiunta di Abertis, Acs ha seguito la situazione di Aspi negli ultimi mesi e riteniamo che Aspi sia una risorsa molto interessante che si adatta perfettamente alla strategia a lungo termine di Acs”, si legge nella lettera di Perez citata dal “Ft”. L’imprenditore spagnolo, inoltre, ha aggiunto di valutare Apsi fra i 9 e i 10 miliardi di euro sulla base di alcune analisi condotte sulle informazioni di domini pubblico sull’azienda. Acs, ha aggiunto Perez, sarebbe disposta anche a includere potenziali altri investitori nell’offerta, fra cui Cassa depositi e prestiti (Cdp). (Rel)