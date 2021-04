Recovery: analisi EY, un’occasione per semplificare il sistema burocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery Plan viene considerato da ben 7 manager su 10 come un’occasione unica per dare un impulso alla crescita economica italiana, con priorità di destinazione dei fondi alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (53 per cento) e all’istruzione (49 per cento), seguite dalle grandi opere infrastrutturali (46 per cento). È quanto emerge anche dalla nuova indagine EY-Swg che ha coinvolto 400 manager e dirigenti italiani, sul settore infrastrutturale, con un focus su Recovery Plan, mobilità sostenibile e smart city, presentata in occasione dell'appuntamento dell’EY Summit sulle Infrastrutture 2021 “Costruzioni e intermodalità”. A proposito dei fondi europei, però, il 55 per cento degli intervistati dello studio EY-Swg sostiene che ne sapremo utilizzare la maggior parte, evidenziando un generale ottimismo. Tuttavia, restano dubbi diffusi sulla nostra capacità di servirci al meglio delle risorse europee. Soltanto il 27 per cento crede che investiremo la totalità dei fondi destinati all’Italia, mentre e il 18 per cento afferma che ne impiegheremo meno della metà. Una delle motivazioni di questo scetticismo è dovuto ai processi burocratici del nostro Paese, considerati troppo lunghi e complessi. Per questo tra i benefici del Recovery Fund, secondo il 64 per cento dei manager, ci sarà la semplificazione del sistema burocratico e l’accelerazione delle procedure amministrative.(Rin)