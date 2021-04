Albania: leader opposizione Basha, premier Rama mette suoi interessi sopra quelli dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lulzim Basha, leader del Partito democratico albanese, ha accusato il primo ministro albanese Edi Rama di aver fallito nella gestione della situazione all’aeroporto di Rinas, "mettendo i propri interessi prima degli albanesi". Il riferimento di Basha è alla vicenda della protesta e dello sciopero dei controllori di volo, che ha causato problemi nelle forniture di vaccini anti Covid-19 all'aeroporto di Rinas e diverse cancellazioni di voli all'aeroporto Madre Teresa di Tirana. La situazione, secondo quanto annunciato dalle autorità locali, dovrebbe tornare alla normalità domani. "Il giorno del cambiamento sta arrivando", ha affermato il leader dell'opposizione albanese. Basha si è recato oggi nella città di Lushnja per un comizio in vista delle elezioni del 25 aprile, esortando la popolazione a votare “non per me o per lui (Rama), ma per i vostri figli”. (segue) (Alt)