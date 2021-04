Albania: leader opposizione Basha, premier Rama mette suoi interessi sopra quelli dei cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione della situazione "estremamente difficile" e del ruolo che dell'ente Albcontrol ha per l'amministrazione e il controllo dello spazio aereo dell'Albania, il presidente Ilir Meta si è rivolto al Consiglio di stato per analizzare alcuni punti da chiarire come il rispetto delle procedure nei rapporti di lavoro. Lo riferisce la presidenza albanese tramite una nota, che sottolinea anche come Meta stia seguendo da vicino la situazione di Albcontrol e dell'aeroporto Madre Teresa di Tirana, dopo lo sciopero annunciato da buona parte del personale della società che controlla il traffico aereo nei principali scali albanesi. "Il presidente della repubblica - si legge nella nota - invita tutti gli attori coinvolti alla riflessione ed è pronto, in ogni momento, a convocare con urgenza un tavolo per trovare quanto prima una soluzione ragionevole". (segue) (Alt)