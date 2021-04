Albania: leader opposizione Basha, premier Rama mette suoi interessi sopra quelli dei cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha definito "intollerabile" la perdita delle forniture di vaccini anti Covid-19, che è stata rischiata ieri a causa delle proteste dei controllori di volo nell'aeroporto di Rinas. "Ciò che è intollerabile e ingiustificabile è che abbiamo perso il carico di vaccini e questo è veramente doloroso in un tempo di guerra dove ogni secondo e ogni minuto conta, e noi non lasceremo un secondo inutilizzato”, ha ammonito Rama parlando questa mattina da Argirocastro e aggiungendo che “non c'è alcuna possibilità che forze distruttive del passato, che vogliono a tutti i costi prendere in ostaggio il futuro, ci fermino in questo processo". "Hanno fatto i calcoli sbagliati e si sono impegnati a sfidare il governo e il primo ministro più sbagliato", ha dichiarato il premier. Sono 60 i controllori di volo dell'aeroporto di Rinas entrati in sciopero ieri dopo il licenziamento di cinque loro colleghi, oltre che a seguito dei tagli annunciati sui loro stipendi a causa della pandemia del Covid-19. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Albanian Daily News", il capo del governo di Tirana ha inoltre accusato per quanto accaduto il presidente Ilir Meta e l'ex premier Sali Berisha, "che hanno orchestrato un attacco per mostrare confusione" nel Paese. Rama ha aggiunto di aver passato, insieme agli altri esponenti del governo, una notte insonne per evitare che il lotto di vaccini andasse perduto. (Alt)