Molise: consigliere Nola (M5s), allevatori esclusi da sostegni Covid, errore della Regione

- La misura che prevede il "sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori e alle Pmi colpite dalla crisi Covid", inserita nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, include le aziende agricole che esercitano attività zootecniche per l'allevamento di bovini, bufalini e ovicaprini. "Da questi fondi vengono però esclusi, tra gli altri, gli allevatori di suini. Una discriminante incomprensibile, che va immediatamente sanata", dichiara oggi il consigliere regionale del Molise, Vittorio Nola (M5s) . "Soprattutto - prosegue - se si considera le richieste pervenute non esauriscono i fondi a disposizione. Parliamo di 3.640.000 euro, a fronte dei 4 milioni di euro previsti dalla determina 123 del 31 dicembre 2020. Ritengo sia fondamentale che le misure di sostegno includano la massima platea di operatori economici. Non possiamo permetterci di escludere alcuna categoria, in una fase così drammatica per l'economia regionale".(Gru)