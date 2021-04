Edilizia: Iacovone (Webuild), settore molto impattante da digitalizzare, lavorare su piattaforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore delle costruzioni ha bisogno di infrastrutture e soggetti moderni, e deve contribuire alla sostenibilità del Paese partendo dalla propria: si tratta di un comparto molto impattante, a cui va imputato il 40 per cento delle emissioni di CO2, il 50 per cento del consumo di materie prime e il 36 per cento del consumo energetico. Così il presidente di Webuild, Donato Iacovone, intervenuto oggi al Summit Infrastrutture “Costruzioni e Intermodalità” di Ey. “La prima sfida sarà quindi risolvere e abbassare l’impatto ambientale: poi bisognerà digitalizzare, abbandonando il modello a compartimenti stagni che oggi caratterizza il settore e imparando a lavorare su piattaforme”, ha detto. (Ems)