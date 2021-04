Regno Unito: Oxfam su sospensione fondi, in corso indagini per chiarire eventuali abusi in Repubblica democratica del Congo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’annuncio, riportato oggi da alcuni media internazionali, della temporanea sospensione di Oxfam Uk dall’accesso ai fondi pubblici del governo britannico, l’organizzazione umanitaria ribadisce di essere al lavoro in Repubblica democratica del Congo e di stare portando avanti una indagine indipendente per far luce su qualsiasi caso di abuso o cattiva condotta da parte del proprio staff. Lo riferisce Oxfam tramite una nota stampa. I passi che Oxfam sta compiendo nel Paese - che hanno portato già alla sospensione di due operatori e condurranno alla chiusura, nelle prossime settimane, dell’indagine avviata lo scorso novembre e ancora in corso - riflettono l’impegno dell’organizzazione per affrontare le segnalazioni di abusi o cattiva condotta nel modo più efficace e solerte possibile. Sia la Charity Commission, organo di controllo del terzo settore inglese, che il Foreign Commonwealth & Development Office, sono stati informati in modo appropriato e tempestivo sullo svolgimento dell’indagine indipendente avviata da Oxfam e continueranno a esserlo. Oxfam tiene inoltre a ribadire come la necessità di tutelare la riservatezza di chi effettua le segnalazioni sia una delle priorità dell’organizzazione nello svolgimento delle indagini in corso. Un elemento fondamentale per tutelare la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, a partire dalle persone più vulnerabili.(Com)