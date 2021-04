Slovenia: ministero Istruzione, da lunedì rientro in classe per gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 12 aprile la Slovenia introdurrà nuovamente la didattica in presenza nelle scuole. Lo ha reso noto la ministra dell'Istruzione, Simona Kustec, secondo quanto riferisce oggi il sito del quotidiano "Dnevnik". Il rientro è previsto anche per i bambini che frequentano gli asili. La ministra ha precisato che il rientro avverrà secondo le regole precedenti al primo aprile, quando il governo ha imposto regole più stringenti contro il Covid-19 in previsione delle festività pasquali. Per gli studenti dei primi tre anni delle superiori si applica il modello C, ovvero la rotazione a turno in aula. (segue) (Seb)