Slovenia: ministero Istruzione, da lunedì rientro in classe per gli studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Slovenia ha approvato lo scorso 29 marzo delle nuove misure restrittive per l'ingresso nel Paese in vista delle vacanze pasquali. Fino al 12 aprile è vietato viaggiare nei Paesi compresi nella cosiddetta "lista rossa" che presentano un alto indice di contagio da Covid-19, fra cui 4 Stati dei Balcani occidentali. La decisione è stata presa in previsione dei viaggi che i cittadini sloveni intendono compiere in altri Paesi dei Balcani occidentali, dove hanno parenti o proprietà e dove la situazione epidemiologica "è particolarmente grave". Le nuove regole impongono la presentazione di un test molecolare negativo e non più, in alternativa, un test antigenico. Il test deve essere stato eseguito entro le 48 ore dall'ingresso in Slovenia. Sono esclusi dal nuovo regolamento i passeggeri in transito e i trasportatori che guidano mezzi pesanti. (segue) (Seb)