Slovenia: ministero Istruzione, da lunedì rientro in classe per gli studenti (3)

- Per quanto riguarda i confini con Ungheria, Austria e Italia è possibile entrare in Slovenia solo attraversando i punti di controllo. I viaggiatori che provengono da Paesi compresi nella "lista rossa" dovranno sottoporsi a quarantena obbligatoria se non presentano un test molecolare negativo, oppure se non presentano la prova di aver contratto il virus in un periodo compreso fra le tre settimane e i sei mesi precedenti. L'ingresso è infine consentito a coloro che mostrano conferma di avvenuta vaccinazione almeno una settimana dopo la seconda dose di Pfizer e 14 giorni dopo Moderna. Per quanto riguarda AstraZeneca, devono passare 21 giorni dalla prima dose per poter entrare liberamente in Slovenia. (Seb)