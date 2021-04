Edilizia: Iacovone (Webuild), mercato troppo frammentato, occorre fare sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato italiano delle costruzioni è troppo frammentato per competere bene sul piano globale: noi abbiamo una visione di sistema, e vogliamo fare in modo che anche le piccole aziende della nostra filiera possano crescere e contare sul nostro sostegno, che sia finanziario o in termini di competenze. Così il presidente di Webuild, Donato Iacovone, intervenuto oggi al Summit Infrastrutture “Costruzioni e Intermodalità” di Ey. “Credo che in questo momento si stia dando attenzione esclusivamente al Recovery fund, senza considerare tutte le altre possibilità di finanziamento delle grandi opere che hanno comunque un buon ritorno di investimento: dando la giusta attenzione a queste soluzioni si potrebbe mobilitare una parte dell’enorme quantitativo di risorse che ora si trova sui conti correnti dei cittadini”, ha detto. (Ems)