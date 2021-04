Speciale scuola: online graduatoria su buoni libro per studenti universitari del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È on line sul sito dell’ente regionale del Lazio per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Disco) la graduatoria del bando per l'assegnazione dei buoni libro a favore degli studenti universitari degli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021. Con questa importante misura, che si inserisce nel panorama di molteplici iniziative realizzate dalla Regione Lazio attraverso Disco, circa 3.265 studenti universitari potranno ricevere un aiuto per sostenere le spese, spesso ingenti, per l’acquisto dei testi funzionali al proprio corso di studi, quali libri o e-book. Il buono libro consiste in un contributo in denaro, fino a un massimo di 250 euro pro capite, per l’acquisto di testi funzionali al proprio corso di studi a favore di studenti iscritti entro il 31 dicembre 2020 all’anno scolastico 2019-2020 o all’anno scolastico 2020-2021 a corsi universitari, di perfezionamento e master delle università, degli istituti universitari e degli istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica del Lazio che rilascino titolo avente valore legale. (Com)