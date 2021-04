Ue: Lagarde (Bce), economia dell'eurozona si riprenderà presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’eurozona si riprenderà presto dalla crisi del coronavirus, grazie agli aiuti di politica monetaria della Banca centrale europea (Bce) e alla ripartenza della domanda estera. È quanto affermato alla presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso del suo intervento alla riunione di primavera del Fondo monetario internazionale (Fmi), in corso in videoconferenza dal 5 all’11 aprile. Secondo Lagarde, nel breve periodo, la crisi e le restrizioni per il contenimento della pandemia continueranno a produrre effetti negativi sull’economia dell’area dell’euro. Tuttavia, ha aggiunto la presidente della Bce citata dal quotidiano “Handelsblatt”, successivamente dovrebbe manifestarsi la ripresa. Ciò sarà possibile grazie all’abrogazione delle limitazioni anticontagio, non appena sarà raggiunta una più ampia immunità della popolazione. Alla ripresa contribuiranno anche la politica monetaria della Bce, le iniziative degli Stati membri in materia di bilancio e la maggiore domanda dai Paesi esterni all’Eurozona. (segue) (Geb)