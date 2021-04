Slovacchia: premier Heger, quello di Matovic a Mosca è un colloquio "tecnico" su vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui del ministro delle Finanze slovacco, Igor Matovic, a Mosca hanno natura "tecnica". Lo ha detto il primo ministro slovacco, Eduard Heger, a proposito della visita del suo predecessore alla carica di premier a Mosca quest'oggi per parlare del vaccino russo anti-Covid Sputnik V. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Tasr", Heger ha dichiarato che era stato informato della visita programmata da Matovic e che l'ha resa nota anche alla presidente, Zuzana Caputova. Si tratta di una visita che "non ha nulla a che vedere con la geopolitica ma con l'approvvigionamento di quanti più vaccini possibile per la Slovacchia". Il capo del governo ha dichiarato che la questione dell'uso dello Sputnik V in Slovacchia va chiarita definitivamente, dando all'opinione pubblica una risposta chiara. La ragione per la quale Matovic è andato oggi a Mosca sta nel fatto che è stato lui ad avviare un negoziato quando era al vertice del governo. "Mi fido del fatto che sappia cosa fare", ha affermato Heger, aggiungendo che Matovic "non condurrà trattative politiche". Il ministro dell'Ambiente, Jan Budaj, ha dichiarato inoltre che l'acquisto del vaccino russo da parte di Bratislava non rappresenta la manifestazione di un cambiamento dell'orientamento della politica estera slovacca.(Vap)