Roma: al Bioparco nuove cucciolate con la primavera, nati cammellina, suricati e pinguini

- Primavera all’insegna delle nascite al Bioparco di Roma, dove sono nati una cammellina, tre suricati e due pinguini del Capo. “La natura ci sorprende sempre perché nonostante la pandemia e le difficoltà del momento continua con i suoi ritmi. E uno dei ritmi più importanti in primavera è quello delle nascite, gli animali che vengono alla luce in questa stagione che è quella adatta per tirare su i piccoli”. Ha commentato il presidente della Fondazione Bioparco di Roma Francesco Petretti. “Ecco che sono nati dei piccoli suricati che sono parenti delle manguste, deliziosi, accuditi da questa famiglia allargata composta da fratelli maggiori, zii, cugini e genitori, è nata una piccola cammella della Battriana, i cammelli sono quelli con due gobbe e questa è una cucciola con due lunghe zampe dinoccolate e poi ci sono anche due pinguini del Capo venuti alla luce dopo una lunga incubazione nel loro nido ben protetto. (segue) (Rer)