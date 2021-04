Roma: al Bioparco nuove cucciolate con la primavera, nati cammellina, suricati e pinguini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno quasi un mese e mezzo gli ultimi due nati della folta colonia dei pinguini del Capo. I genitori sono Giuly e Yzzi; anche per questi due piccoli, riconoscibili perché grigiastri, non è ancora possibile capire se siano maschi o femmine. “Questi singolari uccelli – ha aggiunto il presidente Petretti - hanno a disposizione un’area di circa 400 mq in cui è stato ricreato l’ambiente asciutto e luminoso delle spiagge sudafricane. Il pinguino del Capo è classificato come endangered, ossia “specie minacciata” dall’Iucn (Unione mondiale per la conservazione della natura). La colonia del Bioparco è, infatti, inserita nel programma europeo per la tutela delle specie minacciate di estinzione Eep (European ex situ programme), che ha l’obiettivo di gestire popolazioni animali in nome della conservazione, anche per eventuali ripopolamenti in natura. Il progetto è coordinato dall’Eaza (Unione europea zoo e acquari), di cui il Bioparco è membro”. (Rer)