Napoli: disposta la riapertura parziale di via Stella

- Questa mattina a Napoli è stata disposta la riapertura parziale di via Stella con senso unico salendo da Piazza Cavour, secondo le indicazioni impartite dalla Polizia locale Stella e dalla Municipalità 3. "La riapertura parziale della strada, preventivamente autorizzata da parte dell'Autorità giudiziaria - spiega una nota - è stata possibile una volta ultimati gli interventi di messa in sicurezza e la demolizione delle parti ancora in pericolo di crollo. Tale riapertura rappresenta uno step intermedio in attesa della conclusione dei lavori avviati con procedura di somma urgenza il 24.02.21. Le ultime lavorazioni in corso consistono in interventi volti alla conservazione e protezione dell'edificio superstite secondo le disposizioni impartite dalla Soprintendenza ed in attesa del progetto di ricostruzione dell'ala facente parte della facciata della Chiesa. A breve saranno avviati, da parte della Napoli Servizi, i lavori di impermeabilizzazione della cupola e della copertura della Chiesa del Rosariello alle Pigne per consentirne la successiva riapertura". L'intervento è stato curato dal Prm tecnico Patrimonio e dall'assessorato ai lavori pubblici e patrimonio guidato dall'assessore Clemente in sinergia con il territorio della Municipalità, il consigliere comunale Vincenzo Solombrino e la commissione urbanistica presieduta dal consigliere Mario Coppeto. (Ren)