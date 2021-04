Speciale energia: Mauritania, assegnata a britannica Cairn Energy licenza prospezione petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mauritania e la britannica Cairn Energy hanno firmato nella capitale, Nouakchott, un accordo in base al quale alla compagnia petrolifera verrà concessa una licenza per esplorare la sezione offshore C7, situata nel bacino costiero del Paese. Lo riferisce il sito informativo "Sahara Media". Il ministro del Petrolio, dell'Energia e dei Minerali della Mauritania, Abdel Salam Ould Mohamed Saleh, ha affermato che l'accordo è un passo importante per la Mauritania, soprattutto in queste circostanze in cui i prezzi del petrolio sono scesi, come ha detto. (Res)