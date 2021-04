Speciale energia: Enel X e Asmel insieme per progetti sostenibili dedicati agli enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere iniziative dedicate agli enti locali per la creazione e gestione delle comunità energetiche, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, l’illuminazione pubblica e la diffusione della mobilità elettrica. Sono questi gli obiettivi dell’accordo siglato da Enel X e Asmel, associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali: la collaborazione è aperta anche ad altri soggetti interessati a progetti sulla sostenibilità. “Grazie all’accordo con Asmel diamo un deciso impulso al processo di transizione dei comuni italiani verso modelli urbani più smart e sostenibili: un’iniziativa attraverso la quale mostriamo ancora una volta attenzione e vicinanza al territorio, aspetti importanti della strategia di business di Enel X che sviluppa le migliori soluzioni per l’efficientamento energetico, l’elettrificazione dei consumi e la diffusione della mobilità elettrica, rendendole accessibili a tutti”, ha commentato Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia. “Asmel, con la sua esperienza ultradecennale nella modernizzazione dei servizi comunali, aderisce al protocollo per portare innovazione nel settore dell’energia sostenibile negli enti locali che tutt’oggi risentono di un ritardo non più ammissibile: i risparmi per i comuni possono essere consistenti grazie all’efficientamento energetico e alla produzione condivisa di energia rinnovabile, generando nuove entrate da impiegare nei servizi ai cittadini”, ha aggiunto Francesco Pinto, segretario generale dell’associazione. Grazie all’impegno di Enel X e Asmel, prosegue la nota, saranno realizzate iniziative a sostegno della crescita sostenibile dei comuni italiani: la formazione e diffusione delle comunità energetiche, con particolare attenzione alla gestione dei consumi di energia prodotta da fonti rinnovabili; la riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici, sia in ambito pubblico che privato, con l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici o l’ottimizzazione di quelli già esistenti; gli interventi di ammodernamento degli impianti di illuminazione di monumenti, palazzi storici e luoghi d’interesse artistico e architettonico del patrimonio nazionale. (Com)