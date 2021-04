Speciale energia: Fitch, dall'accordo Opec+ la Russia ha guadagnato sino a 40 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio della produzione di petrolio nell'ambito dell'accordo Opec+, concordato dalla Russia nel maggio del 2020, si è rivelato una strategia vincente. Lo ha dichiarato nel corso di un al webinar, Dmitrij Marinchenko, direttore senior del gruppo per le risorse naturali e le materie prime dell'agenzia di rating internazionale Fitch. "Se procediamo dal fatto che senza l'accordo Opec+, la Russia avrebbe continuato a produrre petrolio al livello in cui lo produceva prima dell'accordo, allora i ricavi delle società sarebbero stati di 30-40 miliardi inferiori a quanto di fatto si sono rivelati. Questi 30-40 miliardi di dollari sono stati poi divisi tra le compagnie petrolifere e del gas e gli Stati", ha dichiarato l'esperto. Anche la popolazione della Russia, secondo Marinchenko, ha beneficiato dell'accordo "che ha contribuito a stabilizzare il rublo, il tasso di cambio". L'analista ha sottolineato che la svalutazione del rublo sarebbe stata più significativa “se l’accordo non si fosse concretizzato", ha dichiarato. Infine, grazie all'accordo, le compagnie petrolifere e del gas hanno evitato un aumento più deciso della pressione fiscale. (Rum)