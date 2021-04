Speciale energia: Gava, pronto decreto controlli per Gse, semplifichiamo sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Semplificare, accelerare e limitare le possibilità di presentare ricorsi e liti temerarie allo scopo di rendere più efficiente il sistema del Gse. E' questo il cuore del 'decreto controlli' che è finalmente pronto e colma l’incomprensibile ritardo col quale si è mosso il precedente governo". Lo ha detto il sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava, rispondendo al l’interrogazione parlamentare presentata alla commissione Industria di palazzo Madama, dal senatore Angrisani. "Rispetto alla normativa già in vigore vengono introdotti significativi cambiamenti volti a semplificare ed accelerare le varie procedure pur continuando a garantire la massima tutela sulla rigorosa assegnazione degli incentivi alle fonti rinnovabili. In particolare, proprio in merito agli incentivi - ha spiegato Gava - ci sarà un aggiornamento riguardo le violazioni che potranno causare la decadenza o la decurtazione, in percentuale, di quest’ultimi. Lo scopo è ridurre le sanzioni e renderle più efficaci, ma non scoraggiarne l’uso. Come già accaduto con il decreto per i certificati bianchi siamo impegnati a sbloccare provvedimenti fermi da troppo tempo". (Rin)