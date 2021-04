Ambiente: assessora Lazio, protocollo per Area contigua con parco nazionale Abruzzo-Molise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Abruzzo e Molise l’Area contigua è già esistente nei rispettivi versanti del Parco - prosegue l'assessora alla Transizione ecologica del Lazio -. Oggi possiamo dire di essere anche noi, come Regione Lazio, in procinto di arrivare a questo importante traguardo. Questo protocollo d'intesa e la successiva approvazione dei confini dell’Area contigua sono quindi un evento importante per il territorio, che permetterà di conciliare la conservazione e la tutela ambientale, con la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di aree stupende, importanti e strategiche della nostra regione. In questo contesto si inquadra anche l’importante lavoro che stiamo portando avanti, per accompagnare i Comuni della Valle di Comino nella realizzazione degli interventi di valorizzazione, come previsto dalla deliberazione 322 della giunta regionale del 28 maggio 2019", conclude Lombardi. (Com)