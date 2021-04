Vaccino: Tajani (FI), scienziati diano messaggi chiari, confusione compromette Piano governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per uscire dalla crisi e avviare le riaperture "bisogna vaccinare il maggior numero possibile di cittadini. Ecco perché le agenzie dal farmaco ad Amsterdam e a Roma e gli scienziati devono dare messaggi chiari e non contraddittori. Ingenerare confusione rischia di compromettere il piano vaccinazioni messo in campo dal governo che finalmente sta dando buoni risultati". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, in una dichiarazione ai Tg. (Rin)