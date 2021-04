Sanità: Censis, investimenti nel settore priorità assoluta per il 93,2 per cento degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oltre un anno dallo scoppio della pandemia da Covid-19, una parte degli italiani ritiene che non sia ancora stata impressa la spinta necessaria per segnare un cambio di passo al Servizio sanitario nazionale. Secondo uno studio Censis, oltre il 40 per cento degli italiani - pensando al ritorno alla situazione ordinaria - non crede che la sanità della propria regione sarebbe pronta ad affrontare nuove eventuali emergenze: il 93,2 per cento ritiene prioritario che siano investite maggiori risorse nella sanità e nel personale dedicato. Gli italiani, si legge in una nota, hanno idee chiare anche su come dovrebbero essere allocate queste risorse: il 91,7 per cento ritiene che bisognerebbe dare un forte impulso alle attività di prevenzione dai virus come dalle patologie, e il 94 per cento chiede che venga potenziata la sanità di territorio. Attenzione anche al digitale: il 70,3 per cento dei cittadini ritiene necessario un maggior ricorso a telemedicina e soluzioni digitali per controlli, diagnosi e cure a distanza. Urgente un’inversione di rotta, prosegue la nota, considerato che la sanità “sospesa” tornerà presto a premere significativamente essendovi stati 46 milioni di visite specialistiche e accertamenti diagnostici in meno, 700 mila ricoveri di medicina interna in meno e tre milioni di screening oncologici in meno nel 2020 rispetto all’anno precedente. (segue) (Com)