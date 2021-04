Sanità: Censis, investimenti nel settore priorità assoluta per il 93,2 per cento degli italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggiori investimenti nella sanità, secondo lo studio, sono necessari anche nel lungo periodo, considerando che tra 20 anni gli over 64 costituiranno un terzo del totale della popolazione del nostro Paese e assorbiranno il 66 per cento della spesa sanitaria pubblica. A fronte dell’aumento dei finanziamenti per la sanità che ha interessato l’ultimo anno, prosegue la nota, nasce il progetto “I cantieri per la sanità del futuro” promosso da Censis in collaborazione con Janssen Italia. Partendo dall’ascolto delle sanità regionali, responsabili di gestire il servizio per i cittadini, l’iniziativa si propone di individuare le azioni utili per dare risposte concrete alle esigenze degli italiani, sia nelle emergenze che nella situazione ordinaria. Attraverso un’analisi specifica di alcune Regioni - Piemonte, Veneto, Lazio, Puglia - il progetto si propone di individuare quali cantieri aprire oggi per avere un sistema sanitario più efficiente, efficace e sempre più in grado di rispondere alle esigenze del cittadino e della società per come è oggi e per come sarà nel futuro, considerando aspetti come composizione demografica, cronicità, prevenzione ed assistenza. (segue) (Com)