Sanità: Censis, investimenti nel settore priorità assoluta per il 93,2 per cento degli italiani (3)

- "Nel periodo 2014-2019 la spesa sanitaria pubblica ha registrato una riduzione dell'1,2 per cento mentre aumentava in Germania, Francia e Regno Unito, e a causa dell'emergenza Covid si è inabissata una domanda di prestazioni sanitarie, che ha formato un sommerso destinato a investire come un'onda di ritorno il servizio sanitario: anche la radicale transizione demografica, con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle malattie croniche, ci obbliga a ripensare già oggi il modello di offerta di salute del futuro", ha commentato Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha aggiunto il presidente Enrico Coscioni, si configura come organo tecnico-scientifico del Ssn svolgendo attività di ricerca e sostegno nei confronti del ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. “Allo stesso modo assicura la propria collaborazione alle Regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale ed economico-finanziario: ritengo meritevoli di attenzione iniziative che impongono una riflessione rispetto ai prossimi passi da compiere ricordando che il nostro primario obiettivo è quello di soddisfare i reali bisogni di cura dei cittadini”, ha aggiunto. Nonostante l’emergenza abbia messo il Ssn a dura prova, ha concluso Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen Italia, ci ha anche permesso di “riscoprire quanto gli investimenti in sanità siano un prerequisito imprescindibile per il buon funzionamento di tutto il sistema Paese: abbiamo una storica opportunità dinnanzi a noi per costruire la sanità del futuro”. (Com)