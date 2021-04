Moldova: Covid, la Russia donerà 182 mila dosi di vaccino Sputnik-V a Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa è disposta a donare 182 mila dosi di vaccino anti Covid Sputnik-V alla Moldova. L'informazione è stata confermata ufficialmente dall'ambasciata della Federazione Russa in Moldova e dal ministero degli Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova in un comunicato. Di questo lotto, 62 mila dosi saranno distribuite nella regione della Transnistria. Il ministero della Salute della Moldova sta preparando la serie di documenti necessari per l'importazione del lotto di vaccini. Allo stesso tempo, le autorità russe forniranno ulteriori informazioni sulla data di consegna dei vaccini. Il primo aprile, il leader socialista Igor Dodon ha annunciato che la Federazione Russa era disposta a donare un lotto di 180 mila dosi di vaccino Sputnik-V alla Moldova come aiuto umanitario, comprese le 60 mila dosi per la regione della Transnistria. (segue) (Rob)