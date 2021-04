Imprese: Fincantieri, assemblea approva bilancio 2020 e acquisto di azioni proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea degli azionisti di Fincantieri, riunitasi oggi in seduta ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio 2020: l’utile di 963.328,57 euro è stato destinato per il cinque per cento a riserva legale, e per la restante parte a riserva straordinaria. Stando al relativo comunicato stampa, l’assise ha anche approvato il Performance Share Plan 2022-2024 per il management della società e la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. L’acquisto è autorizzato per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare di autorizzazione, per un ammontare massimo di azioni non superiore alla quinta parte del capitale sociale. La disposizione di azioni proprie è stata autorizzata senza limiti temporali. Infine, con riferimento alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, l’assemblea ha approvato la prima sezione in tema di politica di remunerazione e deliberato favorevolmente alla seconda, in tema di compensi corrisposti. (Com)