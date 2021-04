Energia: Cremlino su Nord Stream 2, dagli Usa ingerenze in politiche di altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intenzione di Washington di nominare un rappresentante speciale per il progetto Nord Stream 2 parla in modo eloquente dell'interferenza degli Stati Uniti negli affari di altri Paesi. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov. "Naturalmente, la nomina di tali inviati speciali per un progetto che non ha nulla a che fare con gli Stati Uniti e che si trova in generale in un altro continente, probabilmente parla in modo molto eloquente di quella che viene chiamata interferenza negli affari interni, negli interessi economici di altri Paesi", ha dichiarato il portavoce del Cremlino. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta valutando la nomina di un inviato speciale incaricato di condurre i negoziati tesi a bloccare il progetto del gasdotto Nord Stream 2 tra la Russia e la Germania, secondo quanto riferito da fonti del quotidiano "Politico". (segue) (Rum)