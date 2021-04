Roma: Stefano (M5s), le Ztl le terrei sempre aperte perché in centro ci si va in bici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono sempre stato un sostenitore del mantenimento delle Ztl non le avrei neanche disattivate per l'ultimo periodo per un motivo molto semplice: in centro, le zone coperte da Ztl non donano posti auto legali". Così in una nota Enrico Stefàno, presidente della commissione mobilità di Roma Capitale e consigliere del M5s. "I parcheggi in centro si contano sulle dita di una mano e spesso non sono sufficienti nemmeno per i residenti. La finalità del centro storico è proprio quella di non raggiungerlo con le automobili bensì cercare di utilizzare i trasporti pubblici o, meglio ancora come espresso anche dall'Oms, la bicicletta. Quindi ritengo che la misura presa ieri è giusta".(Com)