Svezia: governo presenta oggi nuova politica migratoria nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Svezia annuncerà oggi la futura politica migratoria del Paese. Il ministro della Giustizia e dell'immigrazione Morgan Johansson e la ministra per l'Uguaglianza di genere e l'edilizia abitativa Marta Stenevi terranno una conferenza stampa in cui dovrebbero annunciare le proposte per le nuove leggi sull'immigrazione. A ottobre, i partiti che formano il governo svedese, i Socialdemocratici e i Verdi, hanno convenuto che tutte le proposte contenute nel rapporto finale della commissione per l'immigrazione dovessero essere presentate per consultazione, ma con alcune aggiunte. Uno dei punti centrali è quello relativo al concedere un permesso di soggiorno in caso speciali legati a circostanze molto dolorose. Il nuovo accordo sostituirà l'attuale legislazione sull'immigrazione temporanea in vigore dall'inizio della crisi dei rifugiati. (Sts)