Ue: Breton, per secondo anno sarà turismo diverso, improntato su vicinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la seconda estate consecutiva ci sarà un tipo di turismo "diverso", più improntato sul concetto di "vicinanza". Lo ha scritto il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, su Linkedin dove, dopo due mesi da quando la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, gli ha chiesto di guidare una task force per aumentare la produzione industriale di vaccini anti Covid, ha fatto il punto della situazione. "Gli sviluppatori di vaccini hanno già arruolato 53 siti di produzione in Europa e questo numero è in aumento. Ho visitato personalmente molti di questi e sono rimasto impressionato dalla velocità e dalla portata dell'aumento, nonché dall'impegno dello staff di produzione. Sono particolarmente lieto di vedere il numero crescente di partnership tra sviluppatori di vaccini e organizzazioni di produzione in tutta Europa", ha scritto. "Dovremmo essere orgogliosi della capacità industriale dell'Europa: ad oggi non solo ha consegnato più di 100 milioni di dosi agli Stati membri dell'Unione europea, ma ha anche fornito vaccini al resto del mondo. La capacità è in rapido aumento: mi aspetto che l'Unione europea raggiunga una capacità di produzione annuale di oltre 3 miliardi di dosi entro la fine di quest'anno", ha continuato. (segue) (Beb)