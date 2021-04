Ue: Breton, per secondo anno sarà turismo diverso, improntato su vicinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'estate, per Breton ha spiegato di temere che i tempi non saranno "ancora neanche lontanamente 'normali'" dal punto di vista turistico, ma si è detto "fiducioso che presto troveremo un po' di normalità e godremo di un'estate simile a quella che abbiamo vissuto l'anno scorso". Il commissario ha spiegato che "la grande differenza ovviamente sarà la vaccinazione" e che "con 108 milioni di dosi erogate nel primo trimestre e 360 milioni previste nel secondo trimestre, entro metà luglio saremo in grado di fornire agli Stati membri dosi sufficienti (circa 470 milioni, inclusi alcuni vaccini monodose) per vaccinare circa il 70 per cento degli adulti". Per questo, "gli Stati membri devono essere pronti per un'accelerazione" nei processi di vaccinazione "organizzando vaccinazioni di massa e campagne per convincere i cittadini a farsi vaccinare". Inoltre, "gli sforzi di vaccinazione andranno di pari passo con il certificato digitale verde, che si spera sarà in vigore entro giugno e semplificherà i movimenti e i valichi di frontiera raccogliendo informazioni sullo stato di salute di ogni individuo (sei stato vaccinato, sei immune o hai un test negativo) in modo sicuro e garantendo il rispetto dei dati personali", ha spiegato. Ma, "anche se tutto questo funziona come spero, per il secondo anno consecutivo, sarà un tipo di turismo diverso", più improntato sul concetto di "vicinanza". (Beb)