Roma 2021: Fassina, prima il programma e poi il candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma, "siamo in grande ritardo nella costruzione della coalizione e nella scelta della candidatura a Sindaco". Lo scrive in una nota Stefano Fassina, deputato LeU promotore di Roma Ventuno. "Dobbiamo riavviare al più presto il confronto partecipato sulle linee di programma. Poi, scegliere il nome che, da un lato, è in grado di fare sintesi della pluralità dei partiti e dei movimenti dell’Alleanza per Roma, dall’altro ha il profilo per intercettare l’elettorato M5s: al secondo turno deve ricomporsi lo schieramento M5s-Pd-LeU. Lo dico con rispetto al Pd, il messaggio di programma a una città sempre più disperata non può essere: ‘noi facciamo le primarie’. Oggi, dobbiamo dire cosa proponiamo per sostenere il lavoro e contrastare disuguaglianze sempre più insostenibili. Abbiamo un grande lavoro da fare. Faccio un appello al Pd: torniamo a confrontarci sui temi fondamentali e apriamo alla partecipazione. Dobbiamo costruire una coalizione sociale per il Campidoglio". (Com)