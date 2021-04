Lombardia: Strada (Lce), entro aprile fine iter legislativo per erogare bonus a medici specializzandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buone notizie per il bonus ai medici specializzandi impegnati nell'epidemia: Moratti conferma la conclusione dell’iter legislativo entro aprile, per pagare la loro retta universitaria a maggio". Lo dichiara in una nota Elisabetta Strada, Consigliera regionale dei Lombardi Civici Europeisti in merito a un riconoscimento economico, erogato ai medici specializzandi impiegati nella lotta al Covid-19 sotto forma di retta universitaria, in quanto soggetti non assunti. "Siamo quindi contenti - aggiunge Strada - che l'impegno preso l'anno scorso dall'Assessore Caparini oggi venga confermato anche dalla comunicazione ufficiale che ho appena ricevuto dall'Assessore Moratti: 'Gentilissima Consigliera Strada, siamo fiduciosi di poter approvare il Protocollo con le Università, previsto dall'art. 5 della l.r. 24/2020, entro la fine di aprile, quindi in tempo utile per consentire la compensazione con le rette universitarie".(com)