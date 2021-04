Imprese: Fs Italiane consegue certificazione Well Health-Safety Rating per misure anticontagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, la gestione dello smart working, il welfare per i dipendenti dedicato al Covid-19 come i tamponi antigenici rapidi per i lavoratori entrati in contatto con casi sospetti e la copertura assicurativa in caso di ricovero da contagio. Sono alcune delle azioni messe in campo dal Gruppo Fs Italiane per contrastare e prevenire la diffusione della pandemia, e che sono valse la certificazione Well Health-Safety Rating, standard sviluppato dall'International Well Building Institute di New York. Lo standard valuta le procedure previste per garantire un ambiente di lavoro sicuro, i protocolli necessari a minimizzare il rischio di contagio in azienda e le azioni compiute per migliorare la capacità di risposta alle situazioni di emergenza. “Un’ulteriore conferma del nostro impegno per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone, elemento distintivi dell’identità del Gruppo e tra i principali driver del nostro modello di sviluppo: il percorso intrapreso da Fs ha l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza responsabile e condivisa, coinvolgendo sempre più le persone, i viaggiatori e i dipendenti”, ha commentato Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs Italiane. (segue) (Com)