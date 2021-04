Imprese: Fs Italiane consegue certificazione Well Health-Safety Rating per misure anticontagio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci congratuliamo con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per aver fatto di tutto per dare priorità alla salute e alla sicurezza dei propri dipendenti e dei viaggiatori, affrontando le questioni centrali legate alla pandemia da Covid-19 e anche quelle più a largo spettro legate alla salute e alla sicurezza nel prossimo futuro: è la prima azienda Well Health-Safety Rated in Europa”, ha aggiunto Rachel Hodgdon, presidente e amministratore delegato dell’International Well Being Institute. "Sono molto contenta di aver sviluppato questo progetto con un Gruppo importante sia a livello nazionale che internazionale come Ferrovie dello Stato Italiane: questa collaborazione sottolinea e rafforza la dedizione e l’impegno costante che abbiamo da sempre dedicato al settore della sostenibilità e del benessere”, ha detto poi Francesca Galati Bolognesi, engineer architect, Leed Ap, Well Performance Testing Agent. Il Gruppo, si legge in una nota, ha conseguito il rating dopo una serie di verifiche che hanno dimostrato la conformità delle misure definite dal Recovery plan e dai protocolli anticontagio di Gruppo ai requisiti previsti dallo standard. La certificazione ha riconosciuto particolare importanza all'impegno del Gruppo nelle diverse iniziative di welfare per fornire assistenza alle persone sia in ambito lavorativo che nella vita privata. (Com)