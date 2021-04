Vaccini: Pavesi (dg Welfare Lombardia), raggiunta copertura 80 per cento over 80, 90 per cento del personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo raggiunto la copertura dell'80 per cento dei circa 630 mila over 80 che hanno chiesto di essere vaccinati, è un risultato secondo me non trascurabile". Lo ha dichiarato il direttore generale Welfare della Regione Lombardia Giovanni Pavesi durante la sua audizione alla commissione congiunta Bilancio e Sanità del Consiglio regionale. "L'impegno che ci eravamo dati di arrivare per l'11 aprile a una copertura sostanziale della popolazione anziana è un obiettivo che un po' faticosamente raggiungiamo", ha aggiunto Pavesi precisando anche come sia stato vaccinato parallelamente il "90 per cento di tutto il personale scolastico". (Rem)